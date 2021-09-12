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Giriş Tarihi: 12.9.2021 12:14 Son Güncelleme: 12.9.2021 12:19

Ekmek bıçağıyla anne katili oldu

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Ekmek bıçağıyla anne katili oldu

İstanbul Bayrampaşa'da beraber yaşadığı 80 yaşındaki annesi Yüksel Sevinç'le tartışan Haluk Sevinç, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla anne katili oldu. Bir anlık öfkeyle bıçağa sarılan adam, koridorda kendisinden kaçmaya çalışan annesini önce defalarca bıçakladı ardından da polise giderek teslim oldu. Yaşlı kadının cansız bedeni otopsi işlemleri Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, gözaltına alınan Haluk Sevinç'in de kısa bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

Tüyler ürperten olay Bayrampaşa ilçesine bağlı Cevatpaşa Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 80 yaşındaki annesi Yüksel Sevinç ile beraber yaşadığı oğlu Haluk Sevinç arasında tartışma çıktı. Anne oğul arasında yaşanan tartışmada tansiyon yükseldi, oğul Haluk Sevinç kontrolünü kaybederek mutfağa doğru yöneldi.

Ekmek bıçağına sarılan oğul, koridorda kendisinden kaçmaya çalışan annesine saldırmaya başladı. Bıçak darbeleriyle 80 yaşındaki annesinin canını alan gözü dönmüş oğul, daire kapısını açık bırakarak evden kaçtı. Bu esnada yaşlı kadının çığlıklarını duyan komşuları ise durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, kanlar içerisindeki yaşlı kadının can verdiğini belirledi ve cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırdı.

"ANNEMİ ÖLDÜRDÜM" DEDİ TESLİM OLDU

Polis, yaşanan vahşetin ardından şüpheliyi yakalamak için inceleme başlattı. Cinayetin üzerinden saatler geçmesiyle sırra kadem basan katil oğul ise polis merkezine geldi ve "Annemi öldürdüm" diyerek teslim oldu. Yüksel, ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

CEZAEVİNDEN YENİ ÇIKMIŞ

Öte yandan emniyetteki işlemleri devam eden Yüksel'in kısa bir süre önce başka bir kişiyle tartıştığı ve onu da bıçaklayarak yaraladığı için cezaevine girdiği kaydedildi.

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Ekmek bıçağıyla anne katili oldu
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