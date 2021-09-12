Ekmek bıçağıyla anne katili oldu

Tüyler ürperten olay Bayrampaşa ilçesine bağlı Cevatpaşa Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 80 yaşındaki annesi Yüksel Sevinç ile beraber yaşadığı oğlu Haluk Sevinç arasında tartışma çıktı. Anne oğul arasında yaşanan tartışmada tansiyon yükseldi, oğul Haluk Sevinç kontrolünü kaybederek mutfağa doğru yöneldi.

Ekmek bıçağına sarılan oğul, koridorda kendisinden kaçmaya çalışan annesine saldırmaya başladı. Bıçak darbeleriyle 80 yaşındaki annesinin canını alan gözü dönmüş oğul, daire kapısını açık bırakarak evden kaçtı. Bu esnada yaşlı kadının çığlıklarını duyan komşuları ise durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, kanlar içerisindeki yaşlı kadının can verdiğini belirledi ve cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırdı.

"ANNEMİ ÖLDÜRDÜM" DEDİ TESLİM OLDU



Polis, yaşanan vahşetin ardından şüpheliyi yakalamak için inceleme başlattı. Cinayetin üzerinden saatler geçmesiyle sırra kadem basan katil oğul ise polis merkezine geldi ve "Annemi öldürdüm" diyerek teslim oldu. Yüksel, ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

CEZAEVİNDEN YENİ ÇIKMIŞ



Öte yandan emniyetteki işlemleri devam eden Yüksel'in kısa bir süre önce başka bir kişiyle tartıştığı ve onu da bıçaklayarak yaraladığı için cezaevine girdiği kaydedildi.