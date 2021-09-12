Eski kiracısını pompalı ile vurdu!

Derince İlçesi Mersincik Mahallesi 17 Ağustos Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, eski oturduğu apartmandaki komşularını ziyarete geldiği öğrenilen Salih Çelik(57) iddialara göre burada eski ev sahibi Mustafa A(30) ile karşılaştı. Apartman önünde bulunan çardakta ikili arasında geçmişe dayalı husumet nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmada oldukça öfkelenen Mustafa A. evden aldığı pompalı tüfek ile çardakta oturan eski kiracısı Salih Çelik'in üzerine ateş açtı.

GÖZALTINA ALINDI

Öğle saatlerinde yaşanan olayda, Çalık göğüsüne ve sırtına isabet eden saçmalar nedeniyle ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine kısa sürede 112 acil sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olayı gerçekleştiren Mustafa A. gözaltına alınarak Derince İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, ağır yaralanan Salih Çelik Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

DURUMU CİDDİ

Çelik'in, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayı gerçekleştiren Mustafa A.'nın tamamlanan işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edilmesi bekleniyor.