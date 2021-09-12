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Giriş Tarihi: 12.9.2021

Fatma ve Zeynep ninelerin yeni hedefi üniversite okumak

Fatma ve Zeynep ninelerin yeni hedefi üniversite okumak
YALOVA'DA yaşayan Fatma Mustafaoğlu (72) ve Zeynep Güler Bağ (76) Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan kurslara giderek lise diplomalarını aldı. İlk ve ortaokulu da aynı şekilde bitiren iki arkadaş azimleriyle gençlere taş çıkartıyor. 5 torunu olan Mustafaoğlu "2012'de eşimi kaybettim. Sımsıkı halk eğitime sarıldım ve bugüne geldim. İnşallah üniversiteyi bitiririm. Bu arada bana 'ehliyetini de al' dediler. Ben de 2015'te sınavları başarıyla vererek, ehliyetimi aldım. Şimdi halk eğitimin üniversiteye hazırlık kursları açıldı. Ben de anında yazıldım" derken 3 torun sahibi Bağ "Okumanın yaşı yok. 100 yaşında da olsan okursun diyorum. Dört duvar arasında kalıp da kime faydam olacak. Bir harfi dahi bir çocuğa öğretirsem ne mutlu bana" diye konuştu.
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Fatma ve Zeynep ninelerin yeni hedefi üniversite okumak
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