İBB aracıyla terör estirdi

Kağıthane
'de bir kişi kullandığı 34 ESY 018 plakalı İBB Hizmet aracıyla dehşet saçtı. Olay dün akşam saatlerinde meydana geldi. Yanında hamile eşi ve küçük bir çocuğu olan Uğur Bolkoca
'nın otomobilinin önü bir İBB hizmet aracı tarafından kesildi. Aracından inen kimliği belirsiz kişi önce Balkoca'nın aracına tekmelerle saldırdı. Neye uğradığını şaşıran Balkoca, aracından inmeyince saldırgan bu sefer parke taşı ile saldırdı. Aracın camı parçalanırken Balkoca'nın hamile eşi ve küçük çocuğu dehşete kapıldı. Uğur Bolkoca 34 ESY 018 plakalı İBB hizmet aracına binen saldırganın "Ben Ekrem İmamoğlu
'nun özel kalemiyim, seni öldüreceğim, senin hayatın bitti' dediğini belirtti. Yanında bir kadın olan saldırganın daha sonra olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi.