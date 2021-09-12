İl Sağlık Müdüründen plajda turiste hayati müdahale

Olay, Kuşadası'nda Atatürk Bulvarı üzerindeki engelsizler plajında sabah saatlerinde meydana geldi. Denizde boğulma tehlikesi geçiren Boşnak turistin kalbi durdu. Kuşadası'nda yaşayan anne ve babasını ziyarete gelen Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, bir kafede otururken vatandaşların denizden bir kadını çıkardığını gördü. Dr. Açıkgöz, hemen olay yerine koştu. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen kadına suni teneffüs ve kalp masajına başladı. Osman Açıkgöz, 60 yaşlarındaki kadın turistin duran kalbini çalıştırdı. Boşnak kadın ambulansla önce Kuşadası Devlet Hastanesi'ne, oradan da Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Boğulma tehlikesi geçiren kadının hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Vatandaşların tebrik ettiği Aydın İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz, "Biz görevimizi yaptık. Çok şükür vatandaş hayata döndürüldü" dedi.