İlkokul öğretmeni koronavirüse yenik düştü

Kırıkkale'de İsmail Üstüner İlkokulu'nda 1. Sınıf öğretmeni olarak görev yapan Tahsin Tunç (55), koronavirüse yakalandı. Bir süre sonra durumunun ağırlaşması üzerine Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan Tunç, yoğun bakıma alındı.

Evli ve 1 çocuk babası 55 yaşındaki Tahsin Tunç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tunç'un vefat haberi, başta ailesi ve yakınları olmak üzere eğitim camiasında büyük üzüntüye sebep oldu. İlkokul 1. sınıf öğretmeni Tunç'un Covid-19 aşısı yaptırmadığı belirtildi.

Tunç'un cenazesi, Gürler Camii'nde ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Yahşihan Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye, aile ve meslektaşları katıldı.