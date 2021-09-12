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Giriş Tarihi: 12.9.2021 20:17 Son Güncelleme: 12.9.2021 20:17

İlkokul öğretmeni koronavirüse yenik düştü

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
İlkokul öğretmeni koronavirüse yenik düştü

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’nde tedavi gören ilkokul öğretmeni, koronavirüse yenik düştü.

Kırıkkale'de İsmail Üstüner İlkokulu'nda 1. Sınıf öğretmeni olarak görev yapan Tahsin Tunç (55), koronavirüse yakalandı. Bir süre sonra durumunun ağırlaşması üzerine Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan Tunç, yoğun bakıma alındı.

Evli ve 1 çocuk babası 55 yaşındaki Tahsin Tunç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tunç'un vefat haberi, başta ailesi ve yakınları olmak üzere eğitim camiasında büyük üzüntüye sebep oldu. İlkokul 1. sınıf öğretmeni Tunç'un Covid-19 aşısı yaptırmadığı belirtildi.

Tunç'un cenazesi, Gürler Camii'nde ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Yahşihan Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye, aile ve meslektaşları katıldı.

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İlkokul öğretmeni koronavirüse yenik düştü
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