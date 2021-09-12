İndirim yapmayan tezgahtara akılalmaz saldırı! "Psikolojisi bozuldu, evden çıkmak istemiyor"

"KIZIMIN PSİKOLOJİSİ BOZULDU"

Bu kez öbür eliyle kızımın suratına çay döküyor. Burada bir karışıklık oldu. Üç kuruş için insanların birbirine zarar vermesi kadar kötü bir şey yok. Bir bayan, bunu bir bayana bunu yapıyor. İşin en acı tarafı bu. Eşi yanında buna çanak tutuyor. Bize hakaretler etti, işyerimize zarar vereceklerini söylediler. Kızımın psikolojisi bozuldu. Bugün iş yerine gelemedi. Evden çıkmak istemiyor, bir tedirginlik yaşadı. Kızım onlardan şikayetçi oldu" dedi.

İndirim yapmadı diye tezgahta duran kızın üzerine çay döktü | Video