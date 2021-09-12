İşkence yapıp uçurumdan attılar

KONYA
'DA yaşayan Nurullah Oğuz
(29), önceki gece Malas Göleti yakınlarındaki dere yatağını yarı çıplak vaziyette baygın halde buldu. Belinde kırık olduğu için felç kalma riskinin bulunduğu, ayrıca cinsel saldırıya uğradığı tespit edilen Oğuz, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Oğuz'un iki hafta önce ayrıldığı nişanlısı S.U.'nun kuzeni Hüseyin Ulus
(28) ve arkadaşı İlyas Tozar
(28) tarafından silah zoruyla kaçırıldığını ve uçurumdan aşağıya atıldığını tespit etti. Şüphelilerin işkence de yaptıkları Oğuz'a cinsel saldırıda bulunup, parasını da gasp ettikleri belirlendi. Evlerinin bahçesinde gömülü, kurusıkıdan bozma tabanca da ele geçirilen şüphelilerin, işkenceyi kaydettikleri telefonlarına da el konuldu. Şüphelilerin, ayrıldıktan sonra barışıp tekrar evlenmek isteyen Oğuz'a ders vermek için bu hale getirdikleri ve olaydan sonra bir arkadaşlarını hastaneye gönderip, durumunu sordurdukları öğrenildi. Çeşitli suçlardan poliste kayıtları bulunan şüpheliler, "Nitelikli kasten yaralama, nitelikli cinsel saldırı ve nitelikli yağma" suçlarından tutuklandı.