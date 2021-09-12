Kargoyla sahte alkol sevkiyatı polise takıldı

İstanbul
'da, polis tarafından sahte alkolle mücadele kapsamında uluslararası taşımacılık yapan bir kargo firmasına gerçekleştirilen operasyonda 4 bin 525 litre alkollü sıvı ele geçirildi. Baskında kargo personeli 6 şüpheli gözaltına alındı. Düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheliler, ifadeleri alındıktan sonra adli makamlara sevk edildi. Kargo çalışanı 6 kişiden 4'ü hakkında mahkeme tarafından "adli kontrol" hükümleri uygulandı. Geri kalan 2 şüphelinin ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi. Tutuklanan ve salıverilen şüphelilerin kargo şirketindeki görev ve pozisyonu hakkında ayrıntılı bilgi henüz aktarılmadı.