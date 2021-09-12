Kaza yerine uyarı levhası koyan görevliyi araç ezdi

KOCAELİ
'NDE otoyolda kaza yapan otomobile müdahale eden otoyol görevlisine başka bir otomobil çarptı. Kazada biri otoyol görevlisi 2 kişi ölürken, 2 kişi de yaralandı. Kaza, dün Gebze ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana geldi. Ankara istikametinde seyir halinde olan E.S. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çaptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil'e bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yaralı sürücü E.S. ile eşi Z.S.'yi sıkıştığı otomobilden kurtarmak için çalışma başlattı. Bu sırada aynı istikamette seyir halinde olan M.A.'nın kullandığı otomobil, önce olay yerinde yaşanan kaza nedeniyle uyarı levhaları koyan otoyol görevlisi Bekir Tekirağaç
'a, ardından da bariyerlere çarptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan otoyol görevlisi Bekir Tekirağaç ve Z.S. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralanan M.A. ve E.S. ise hastanede tedaviye alındı.