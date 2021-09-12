Kızını vuran damadını pompalıyla kovaladı

ANKARA
Etimesgut'ta özel güvenlik görevlisi Harun K. ve kayınbabası Turan H. arasında tartışma yaşandı. Kavganın büyümesi üzerine tarafları ayırmak isteyen Tuğba K., eşi Harun K. tarafından bacaklarından vurularak yaralandı. Baba da yanındaki pompalı tüfekle kaçan damadının peşinden ateş etti. Olay, Süvari
Mahallesi 689. Sokak'ta geçen gün yaşandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Tuğba K.'nın durumu iyi. Olayda kullanılan tabanca çöp kutusunda bulundu. Eşini yaralayan Harun K. ise bir süre sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.