Koronada vaka sayısı 10 ilde arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Ağustos-3 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Buna göre vaka sayısı İstanbul 'da 156.95, Ankara 'da 242.61, İzmir 'de 45.58 oldu. Önceki hafta, (21-27 Ağustos) bu rakamlar İstanbul'da 148.33, Ankara'da 194.96, İzmir'de 43.30 olmuştu. Vaka yoğunluğunun bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Kayseri Bolu , Malatya, Kırşehir, Yozgat , Kırıkkale, Tunceli ve Bartın olduğunu belirten Koca, "Bu illerden birindeyseniz, şu günlerde daha da dikkatli olmalısınız" dedi. Her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller Aydın, Muğla, Antalya, İzmir ve Kırklareli olarak gerçekleşti.SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Erzurum ve Yozgat'ın ilk doz aşı oranının yüzde 75'i geçerek mavi kategorideki iller arasında yer aldıklarını açıkladı. Koca, "Şimdi sıra ikinci doz aşı oranını artırmakta. Öte yandan, halen turuncu ve sarı olan illerimiz var. Her yanı mavi bir Türkiye Risk Haritası için gerekeni yapalım" ifadelerini kullandı. Risk haritasında mavi kategorideki il sayısı 69 olurken, Erzurum'da aşılama oranı yüzde 75, Yozgat'ta da yüzde 75.2. Bakanlık verilerine göre nüfusun yüzde 82'si ilk doz aşısını yaptırdı. 51 milyon 309 bin 739 doz birinci, 40 milyon 46 bin 829 doz ikinci ve 9 milyon 374 bin 668 doz üçüncü aşı uygulandı. Toplam uygulanan aşı sayısı 101 milyon 221 bin 458. Türkiye genelinde yüksek riski simgeleyen turuncu kategoride Gümüşhane, Diyarbakır ve Şanlıurfa kaldı. Fatma GÖKSU/ ANKARA