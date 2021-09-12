Maçlara başkalarının Passolig’i ile girmeye kalkınca yakalandılar

Pandemi sürecinin ardından yarı kapasiteyle de olsa seyircili oynanmaya başlayan spor müsabakalarındaki her türlü olay Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü görevlilerince en ince ayrıntısına kadar inceleniyor. Dünyanın en kalabalık kentlerinden, 3 kıtanın kavşak noktalarından olan İstanbul'da bir yılda futbol, basketbol, voleybol ve hentbol branşlarında yaklaşık 14 bin müsabaka düzenleniyor. Ülkemizde en fazla taraftar sayısına sahip 3 kulübün de bulunduğu İstanbul'da, Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü, sporda şiddeti önlemek için faaliyet gösteriyor. Merkez binası Üsküdar'da bulunan Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü, kent genelinde 225 personelle görev yapıyor.
İstanbul Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, TFF Süper Lig ve alt lig maçlarına seyirci alınma kararının ardından tedbirleri en üst seviyeye çıkardı. Aşı olmamış kişilerin başkalarına ait Passolig kartlarıyla maça gireceği duyumlarını alan ekipler maç girişlerinde görüntülü olarak sıkı bir takip uyguladı. Turnikelerden giriş yapacak kişilerin yüzleri kameralardan tarandı. Yüz görüntüsü, Passolig kartı üzerindeki resimle uyumsuzluk belirlenenler hemen inceleme altına alındı. Bu yöntemle, bu yıl başkalarına ait Passolig kartlarıyla maçlara girmeye çalışan 89 kişi belirlenerek gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilere, '6222 sayılı sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun' kapsamında adli işlem yapıldı. Bu kişilere kartlarını veren 89 kişi de yakalanarak aynı yasa kapsamında adli işlem yapıldı.
STADYUM BBG EVİ GİBİ
Maçlar, stad dışında, stad içerisinde ve polislerin yakalarında bulunan kameralarla stadın içerisi ve şube müdürlüğünde bulunan kontrol merkezlerinde canlı olarak izleniyor. Maç öncesi, maç oynanırken ve maç sonunda sıcak takip devam ediyor. Olası bir olayda kameralardan elde edilen görüntülerden kısa sürede olaya karışan kişi tespit ediliyor ve gözaltına alınıyor. Stad kameralarında ses alınmıyor ancak polislerin yakalarında bulunan kameralar ses alıyor. Küfür eden taraftar da bu görüntüler yoluyla tespit ediliyor ve gözaltı yapılıyor. Her maçta 40 polis yaka kamerasıyla tespit yapıyor. Bu yıl maçlara yasak madde sokan 17 kişi ve taşkınlık yapan 20 kişi gözaltına alındı.
SANAL DEVRİYE POLİSLERİ HER MAÇI TAKİP EDİYOR
Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, maçlarla ilgili yayın organlarında çıkan haberleri takip ederken bir yandan da maçlarla ilgili sosyal medya paylaşımı yapan kişileri de sıkı takip altında tutuyor. Sanal devriyeler, maçlarla ilgili paylaşım yapan yaklaşık 2 bin hesabı anlık takip ediyor. Yasa kapsamına giren bir paylaşım yapıldığında da hemen müdahale edilerek gözaltı yapılıyor ve haklarında adli işlem başlatılıyor.
SEYİRCİSİZ MAÇLARDA 235 KİŞİYE İŞLEM YAPILDI
Geçtiğimiz yıl maçlara seyirci alınmamasına rağmen sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarda yasa kapsamına giren paylaşım yapan 235 kişi gözaltına alındığı ve haklarında adli işlem yapıldı. Spor Şube görevlilerinin, 2018-2019 sezonunda 1660, bir sonraki sezonda 1016 kişiye, işlem yaptığı öğrenildi.
900 KİŞİ MAÇLARDA İMZA VERİYOR
Geçtiğimiz yıllarda yasa kapsamına giren suç işleyerek haklarında adli işlem yapılan 900 kişinin maçlardan önce ilgili polis merkezlerine giderek imza verdikleri belirtildi. Bu kişiler davaları bitene kadar maçlara giremezken, imzaya gelip karakolda beklemedikleri takdirde cezalarında artış yapıldığı ifade edildi.
MAÇLARA GİRME ŞARTLARI AÇIKLANMIŞTI
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) maçlara girme şartlarını şöyle açıklamıştı:
*T.C. Sağlık Bakanlığınca belirlenen aşı takvimini tamamlamış kişiler, son aşı tarihlerini takip eden 14. günden itibaren, Kovid-19 geçirmiş kişiler ise izolasyon süreçlerinin tamamlanmasından itibaren 180 gün süreyle stadyuma seyirci olarak girebilecektir.
*12 yaşını tamamlamış ve henüz T.C. Sağlık Bakanlığının belirlediği aşı yaş grubuna dahil olmamış kişiler, müsabakadan en fazla 48 saat önce PCR testi yaptırması ve test sonucunun negatif olması şartıyla stadyuma girebilecektir. Ancak söz konusu yaş grubuna T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından aşı tanımlaması yapılması halinde, söz konusu kişiler 60 gün süre içerisinde aşı takvimini tamamlamamaları halinde stadyumlara giriş izni verilmeyecektir.
*T.C. Sağlık Bakanlığı güncel uygulaması kapsamında, Kovid-19 PCR testi yaptırılamayan 12 yaş altındaki çocuklar stadyumlara giremeyecektir.
*Talimatın yürürlüğe girdiği tarihten önce kombine bilet satın almış ancak aşı takvimini tamamlamamış kişiler, müsabakadan en fazla 48 saat önce PCR testi yaptırması ve test sonucunun negatif olması şartıyla stadyumlara girebilecektir. Ancak söz konusu kombine sahiplerinin, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından aşı tanımlaması yapılmış grupta olmalarına rağmen 60 gün süre içerisinde aşı takvimini tamamlamamaları halinde, bu kişilere stadyumlara giriş izni verilmeyecektir.
*UEFA'nın güncel uygulamaları göz önünde bulundurularak ve kamu sağlığının korunması amacıyla misafir takım seyirci uygulaması 2021-2022 sezonu boyunca yapılmayacaktır. Misafir tribünlerine sadece ev sahibi takım seyircisi alınabilir.
*Stadyumlarda yer alan protokol ve basın tribünlerine girişler, seyirci giriş koşullarına tabi olacaktır.
*Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakalarında seyircilerin stadyuma girişleri, HES entegrasyonu ile e-bilet sistemi üzerinden alınan biletler ile yapılır. Bilet alacak kişilerin, HES kodu bilgilerine e-bilet sistemi uygulayıcısının ulaşmasına onam vermesi gerekmektedir. Kişilere yönelik HES uygulama sorgulamaları localara girecek kişiler ve seyirciler için e-bilet sistemi üzerinden yapılacak, protokol tribününe girecek kişiler için ise e-bilet sistemi veya HES uygulaması üzerinden yapılacaktır.
*TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de seyircilerin stadyumlara girişleri, ev sahibi kulübün sorumluluğunda HES kodu kontrolü ile yapılacaktır."