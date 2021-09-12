Maçlara başkalarının Passolig’i ile girmeye kalkınca yakalandılar

SANAL DEVRİYE POLİSLERİ HER MAÇI TAKİP EDİYOR

Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, maçlarla ilgili yayın organlarında çıkan haberleri takip ederken bir yandan da maçlarla ilgili sosyal medya paylaşımı yapan kişileri de sıkı takip altında tutuyor. Sanal devriyeler, maçlarla ilgili paylaşım yapan yaklaşık 2 bin hesabı anlık takip ediyor. Yasa kapsamına giren bir paylaşım yapıldığında da hemen müdahale edilerek gözaltı yapılıyor ve haklarında adli işlem başlatılıyor.

SEYİRCİSİZ MAÇLARDA 235 KİŞİYE İŞLEM YAPILDI

Geçtiğimiz yıl maçlara seyirci alınmamasına rağmen sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarda yasa kapsamına giren paylaşım yapan 235 kişi gözaltına alındığı ve haklarında adli işlem yapıldı. Spor Şube görevlilerinin, 2018-2019 sezonunda 1660, bir sonraki sezonda 1016 kişiye, işlem yaptığı öğrenildi.