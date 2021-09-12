Maya’dan 142 taş çıktı

ZONGULDAK
'TA yaşayan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir kişi, "Maya" adını verdiği 7 yaşındaki golden cinsi köpeği idrar yapamamaya ve tutamamaya başlayınca, veterinere götürdü. Yapılan muayene ve tahliller sonucunda, idrar kesesinde taş olduğu tespit edilen Maya, ameliyata alındı. Maya'nın idrar kesesinden tam 142 taş çıkaran Veteriner Hekim Önder Alkan, büyük bir şaşkınlık yaşadı. Alkan, "Sadece Türkiye
'de değil dünyada da nadir görülen bir durum. Geç kalınsaydı hayatını kaybedebilirdi. Hastamızın durumu stabil" dedi.