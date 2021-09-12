Minik Merve’den acı haber! hayatını kaybetti

Muğla Yatağan'da 9 yaşındaki Merve Arık'a, İnönü Bulvarı'nda U.Ç. yönetimindeki 48 AD ... plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışırken çarptı. Ağır yaralanan Arık'a ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan minik Merve, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olduğu gerekçesiyle İzmir'deki Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altındaki minik Merve'den acı haber geldi. Gelen son bilgilere göre, hayati tehlikesi bulunan Merve'nin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.