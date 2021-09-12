Misafir gibi girip apartmanı soydular

İSTANBUL Üsküdar
'da bir apartmana giren iki sevgili yaklaşık 100 bin liralık ziynet eşyasını çalıp kayıplara karıştı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü
Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 19 yaşındaki şüpheli Rabia Y.'yi gözaltına aldı. Daha önceden bir suç kaydı olan Rabia Y. cezaevine gönderildi. İki sevgilinin apartman kapısında birinin çıkmasını bekleyip kapı açılınca içeri girdikleri anlar kameralara yansıdı. Hırsızların işe başlamadan önce kapıda ellerini dezenfekte ettikleri görülüyor. Sevgili A. C. ise aranıyor.