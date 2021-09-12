Ölüler âlemindeyim zannediyordum

İstanbul
'da yaşayan Sümeyra Kavuncu
(30) 7 aylık hamileyken 3 Mayıs'ta Kovid-19'a yakalandı. Hamile olduğu için ilaç kullanamadı ve durumu ağırlaşınca bebeği sezaryenle alındı. Yoğun bakıma kaldırıldıktan kısa süre sonra Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'nde Yapay Kalp ve Akciğer Cihazı'na (ECMO
) bağlanan Kavuncu, 3 aylık mücadeleden sonra hayata döndü ve bebeğine kavuştu. Uyandığında yürüyemediğini ve konuşamadığını ifade eden 2 çocuk annesi Kavuncu, yaşadıklarını şöyle anlattı:
Bebeğimi hiç kucağıma alamadım, onu doğurduğumu bile hatırlamıyordum. Sürekli rüyalar görüyordum. Kendimi ölüler âleminde zannediyordum. Hamile olduğum için aşı olmamıştım, ilaç da kullanamadım ve her şey çok zordu. Aşılar koruyor. Hamileler korkmasınlar, benim durumuma düşmemek için aşılarını olsunlar. Çok acı çektim ama şimdi doktorlarımız sayesinde iyileştim. Kendimi mucize olarak görüyorum. Taburcu olup eve döndüğümde en çok çocuklarıma sarılmak, onları öpmek, koklamak istiyorum. Hamileliklerinin son aylarında Kovid-19'a yakalanıp bebekleri dünyaya geldikten sonra hastaneye getirilen 5 hastayı durumu çok ağır olduğu halde ECMO tedavisiyle iyileştirerek bebeklerine kavuşturduklarını dile getiren Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Kaan Kırali
, SABAH'a konuştu:
HAYAT KURTARIYOR
Yoğun bakıma
yatan ve ECMO tedavisine
ihtiyaç duyan hastaların çoğunluğu
aşısız ya da aşısını tamamlamamış
kişiler. Akciğer yetmezliği
riski ile karşı karşıya
kalmaktansa kişilerin aşılanmayı
tercih etmeleri daha makul.
ECMO, H1N1 virüsü pandemisinde
bilinir hale geldi. O
zaman dünyada yaygın olarak
kullanıldı ve yine Kovid pandemisinde
de ileri akciğer yetmezliği
gelişen hastaların büyük
bir kısmı ECMO sayesinde kurtarılabildi.
Ülkemizde ilk başarılı
akciğer nakilleri yapılınca
ECMO'nun akciğer görevini üstlenen
yöntemi hastanemizde
kullanıma girdi ve Türkiye
'de en yaygın,
en çok kullanılan merkez
durumuna geldik.
Her yıl yaklaşık
150'ye yakın
hasta için ECMO
cihazı gerekebiliyor.
ECMO ile
ilk başlarda yüzde
30'larda olan kurtarılma
oranı yüzde 45'lerin
üzerine çıktı. Açık kalp
cerrahisi veya Kovid-19 sonrası
ciddi kalp yetmezliği gelişen
hastalarda oksijen tedavisi için
kullanılıyor.