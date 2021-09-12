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Giriş Tarihi: 12.9.2021

Ölüler âlemindeyim zannediyordum

DİLAN KAYA DİLAN KAYA
Ölüler âlemindeyim zannediyordum

İstanbul’da 7 aylık hamileyken korona olan ve bebeği sezaryenle alınan Sümeyra Kavuncu doğumdan sonra 3 ay ECMO’ya bağlı kaldı. Virüsü yenen Kavuncu yaşadığı süreci “Kendimi ölüler âleminde zannediyordum” diye anlattı

İstanbul'da yaşayan Sümeyra Kavuncu (30) 7 aylık hamileyken 3 Mayıs'ta Kovid-19'a yakalandı. Hamile olduğu için ilaç kullanamadı ve durumu ağırlaşınca bebeği sezaryenle alındı. Yoğun bakıma kaldırıldıktan kısa süre sonra Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Yapay Kalp ve Akciğer Cihazı'na (ECMO) bağlanan Kavuncu, 3 aylık mücadeleden sonra hayata döndü ve bebeğine kavuştu. Uyandığında yürüyemediğini ve konuşamadığını ifade eden 2 çocuk annesi Kavuncu, yaşadıklarını şöyle anlattı:
Bebeğimi hiç kucağıma alamadım, onu doğurduğumu bile hatırlamıyordum. Sürekli rüyalar görüyordum. Kendimi ölüler âleminde zannediyordum. Hamile olduğum için aşı olmamıştım, ilaç da kullanamadım ve her şey çok zordu. Aşılar koruyor. Hamileler korkmasınlar, benim durumuma düşmemek için aşılarını olsunlar. Çok acı çektim ama şimdi doktorlarımız sayesinde iyileştim. Kendimi mucize olarak görüyorum. Taburcu olup eve döndüğümde en çok çocuklarıma sarılmak, onları öpmek, koklamak istiyorum. Hamileliklerinin son aylarında Kovid-19'a yakalanıp bebekleri dünyaya geldikten sonra hastaneye getirilen 5 hastayı durumu çok ağır olduğu halde ECMO tedavisiyle iyileştirerek bebeklerine kavuşturduklarını dile getiren Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Kaan Kırali, SABAH'a konuştu:

HAYAT KURTARIYOR
Yoğun bakıma yatan ve ECMO tedavisine ihtiyaç duyan hastaların çoğunluğu aşısız ya da aşısını tamamlamamış kişiler. Akciğer yetmezliği riski ile karşı karşıya kalmaktansa kişilerin aşılanmayı tercih etmeleri daha makul.
ECMO, H1N1 virüsü pandemisinde bilinir hale geldi. O zaman dünyada yaygın olarak kullanıldı ve yine Kovid pandemisinde de ileri akciğer yetmezliği gelişen hastaların büyük bir kısmı ECMO sayesinde kurtarılabildi. Ülkemizde ilk başarılı akciğer nakilleri yapılınca ECMO'nun akciğer görevini üstlenen yöntemi hastanemizde kullanıma girdi ve Türkiye'de en yaygın, en çok kullanılan merkez durumuna geldik. Her yıl yaklaşık 150'ye yakın hasta için ECMO cihazı gerekebiliyor. ECMO ile ilk başlarda yüzde 30'larda olan kurtarılma oranı yüzde 45'lerin üzerine çıktı. Açık kalp cerrahisi veya Kovid-19 sonrası ciddi kalp yetmezliği gelişen hastalarda oksijen tedavisi için kullanılıyor.

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Ölüler âlemindeyim zannediyordum
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