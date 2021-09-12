Saç hayali ölümle bitti! Doktor gözaltında

KEFENİNE KAN SIZMIŞTI

İbrahim Gül'ü ölüme götüren süreci anlatan Dilek Özbek, "Saç ekimi için gelmişti. Cuma günü de beni ziyarete geldi, sarıldık özlem giderdik. Ertesi günü eşi beni aradı, İbrahim kalp krizi geçirmiş, kontrol edebilir misin dedi. Öldüğünü söylediler. Ben de morga girmek istedim. Hastane yetkilileri bize ameliyattan önce kalp krizi geçirdiğini ve o şekilde öldüğünü söylemişlerdi ama kefeninde kan izi vardı. Kalp krizi olsaydı kan olmazdı. Önceki gün boynuma sarılmıştı, dün ise kefenine kan sızmıştı. Sorumlular cezasını çekmeli" dedi.

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