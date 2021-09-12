Saç hayali ölümle bitti! Doktor gözaltında

3 yıl önce İtalya'ya yerleşen 28 yaşındaki İbrahim Gül, saç ekimi için 3 gün önce Türkiye'ye geldi. Operasyon için Bağcılar Barbaros Mahallesi'ndeki özel hastanede bıçak altına yattı ancak bir daha da kalkamadı. İddiaya göre Gül'ün eşini arayan hastane yetkilileri, kalp krizi geçirdiğini ileri sürdükleri İbrahim Gül'ün yaşamını yitirdiğini söyledi. Acı haberin ardından Gül'ün yakını Dilek Özbek soluğu hastanede aldı. Morgta yatan Gül'ün kefeninde kan gören Özbek ise şok ölümde hatalı cerrahi müdahale olduğunu iddia etti. Gül'ün kesin ölüm nedeni, Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek haberin ardından gün yüzüne çıkacak.
KEFENİNE KAN SIZMIŞTI
İbrahim Gül'ü ölüme götüren süreci anlatan Dilek Özbek, "Saç ekimi için gelmişti. Cuma günü de beni ziyarete geldi, sarıldık özlem giderdik. Ertesi günü eşi beni aradı, İbrahim kalp krizi geçirmiş, kontrol edebilir misin dedi. Öldüğünü söylediler. Ben de morga girmek istedim. Hastane yetkilileri bize ameliyattan önce kalp krizi geçirdiğini ve o şekilde öldüğünü söylemişlerdi ama kefeninde kan izi vardı. Kalp krizi olsaydı kan olmazdı. Önceki gün boynuma sarılmıştı, dün ise kefenine kan sızmıştı. Sorumlular cezasını çekmeli" dedi.
İtalya’dan gelip Türkiye’de saç ektirmek istedi, ameliyat masasında hayatını kaybetti | Video
YANLIŞ TEDAVİ İDDİASI
Gül'ün dayısı Ahmet Yiğit ise, "Dün sabah 8'de ameliyata alınıyor. Operasyonun 6 saat süreceği söyleniyor. Kalp krizi geçirdiği söyleniyor, anjiyo yaptık, stent taktık diyorlar. Saç mı ektiniz, ameliyat mı yaptınız, stent mi taktınız? Her şey muallakta. 28 yaşında sapasağlam çocuktu" dedi. İbrahim Gül'ün ağabeyi Ramazan Gül de, "İbrahim gayet sağlıklıydı, hiçbir problemi yoktu. Kalp krizi geçirdiğine inanmıyorum, yanlış bir tedavi yapıldığını düşünüyorum" diye konuştu.
DOKTOR GÖZALTINDA
Gül ailesinin iddialarının ardından konuyla alakalı çalışma başlatan İstanbul Emniyeti, 28 yaşındaki kuaförün ameliyatını gerçekleştiren doktor M.A.'yı gözaltına aldı. Şüpheli doktorun polise verdiği ilk ifadesinde "Saç ekim işlemine başladıktan sonra fenalaşıp kalp krizi geçirdi, sonra da öldü" dediği öğrenildi. M.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Saç ekimi sırasında ölüm iddiası: Doktor gözaltına alındı | Video