Satışa hazır hale getirdiler! Satamadan yakalandılar

İstanbul Polisi; Bağcılar, Sarıyer ve Bayrampaşa İlçeleri'nde "Torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. 10 uyuşturucu satıcısı yakalanarak gözaltına alındı. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda; 154 gram uyuşturucu madde, 8 uyuşturucu hap, paketlenerek satışa hazır hale getirilen uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan 3 hassas terazi, 1 baskı makinesi bulundu.





ÜÇ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI



Adreslerde ayrıca uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan 3 cep telefonu, tartılarak satışa hazır hale getirilen uyuşturucu maddelerin "Fişek" adı altında paketlenmesinde kullanılan çok sayıda kilitli şeffaf poşet ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen iki bin 315 lira nakit para da ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen üç şüpheli tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Diğer şüphelilerin ise İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri sürüyor.