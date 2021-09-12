Sedanur Şen Maltepe’de otel odasında ölü bulunmuştu! Ailesi ilk kez konuştu

"BİZİM MELEĞİMİZDİ. BENİM KIZIM CANAVAR OLDU ONLARIN SAYESİNDE"



Kızını anlatan İbrahim Şen, "Bizim meleğimizdi, sokaklardan yavru kedileri toplayan, kimseyi kırmayan, hassas, tertemiz, üniversitesini başarılı bir şekilde bitirmiş, Turizm ve Otelcilik mezunu, spor eğitmenliği sertifikası almış, sporla uğraşan bir kızdı benim çocuğum. Sağlığına dikkat eder, yağlı yemez, spor yapar. Benim kızım canavar oldu onların sayesinde" dedi.

"ÇOCUĞUMUN TEDAVİ GÖRDÜĞÜNÜ BİLE BİLE ONA ENJEKTE EDEN KATİLDİR BENİM İÇİN"



Şüpheli Serdar Yazıcı'nın serbest bırakılmasına tepki gösteren baba İbrahim Şen, "Bana verilen bilgiye göre oteldeki aramalarda çantasında silah bulunuyor. Uyuşturucu imalatı yapmaktan sabıkalı. Uyuşturucu satmaktan sabıkalı. Bu şahıs neden serbest bırakıldı sormak istiyorum. Biz zaten şikayetçi olduk. Benim çocuğum yandı, biz yandık. O 23 yaşındaki fidan gitti. Benim çocuğumun tedavi gördüğünü bile bile ona enjekte eden katildir benim için" şeklinde konuştu.