Set çalışanı, köpeği ezdi

İSTANBUL Sarıyer
'de bir yapım şirketi çalışanı otomobilini park ederken yatmakta olan bir köpeği ezdi. Ezilen köpek otomobilin altından kurtulduktan sonra kaçtı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayın duyulması üzerine yapım şirketi çalışanını işten çıkardı. Olay, 9 Eylül Perşembe günü 16.00 sıralarında Zekeriyaköy
'de yaşandı. Olay sonrası hayvanseverler tarafından bulunan köpek tedaviye alındı. Nero adlı köpeğin hayati tehlike taşımadığı, kırık organ hasarı, iç kanaması olmadığı açıklandı. Köpek yürüyerek veterinerden taburcu edildi. Şirket açıklamasında "Her ne kadar yaşanan olay nedeniyle üzgün olsak da Nero'nun sağlıklı olması en büyük tesellimiz ve mutluluğumuz olmuştur. Kazaya sebep olan prodüksiyon çalışanı ile şirketimizin ilişiği kesilmiştir. Dünyamızı paylaştığımız tüm canlılar bizim için aynı değer ve önemi taşımaktadır" denildi.