Seydikemer’de yanan alanlar yeşermeye başladı

Muğla'da 29 Temmuz'da yakın tarihin belki de en büyük orman yangını başladı. Doğa harikasında kızılçam ormanları küle döndü. Marmaris'te başlayan orman yangınından sonra Bodrum, Milas, Köyceğiz, Seydikemer ve Fethiye'de de alevler yükseldi. Ekiplerin ve yöre halkının, havadan ve karadan seferberlik halinde çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı, geniş bir alanda soğutma çalışmaları yapıldı. Tatil cennetinde yaşanan felaket doğa, tarım, hayvancılık ve birçok alanda tahribata neden oldu. Yangından etkilenen bölgelerde yöre halkının yaraları hemen sarılmaya başladı.
YANAN ORMANLARI BİRLİKTE YEŞERTECEĞİZ
Yangının ardından küle dönen alanlar kısa süre sonra yeşermeye başladı. Tekrar yeşermeye başlayan ormanlık alanlarda yeni hayat esintileri görüldü. Seydikemer'de yanan ormanlık alanlarda makiler sürgün vermeye başladı. AK Parti'li Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, yeşeren alanları sosyal medya hesabında paylaştı. Başkan Otgöz, "İlçemizde gerçekleşen orman yangınlarının ardından yanan bölgelerimiz yeniden yeşermeye başlıyor. Yeşil Vatanımızı, yanan orman alanlarımızı, hep birlikte yeşerteceğiz. Bu vesile ile ciğerlerimizi yakan orman yangınlarının son bulduğu, sağlıklı, mutlu bir hafta sonu diliyorum." ifadelerini kullandı.