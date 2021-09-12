Seydikemer’de yanan alanlar yeşermeye başladı

Muğla'da 29 Temmuz'da yakın tarihin belki de en büyük orman yangını başladı. Doğa harikasında kızılçam ormanları küle döndü. Marmaris'te başlayan orman yangınından sonra Bodrum, Milas, Köyceğiz, Seydikemer ve Fethiye'de de alevler yükseldi. Ekiplerin ve yöre halkının, havadan ve karadan seferberlik halinde çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı, geniş bir alanda soğutma çalışmaları yapıldı. Tatil cennetinde yaşanan felaket doğa, tarım, hayvancılık ve birçok alanda tahribata neden oldu. Yangından etkilenen bölgelerde yöre halkının yaraları hemen sarılmaya başladı.