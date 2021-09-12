2.4 milyon TL’lik son model telefonları böyle çaldılar! Saniye saniye görüntülendi

Olay İstanbul Ataşehir'de bulunan bir teknoloji mağazasında gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4 hırsız hırsızlık için bir süredir plan yaptıkları teknoloji mağazasına girdi. Hırsızlar burada çaldıkları son model lüks telefonları yanlarında getirdikleri çuvallara doldurmaya başladılar. Yaklaşık değeri 2.4 milyon lirayı bulan 298 telefon çuvallara yüklendi, hırsızlar ağzılarına kadar doldurdukları çuvalları sırtlayıp otoparkta yer alan otomobillerine götürdü. Hırsızlar, güvenlik kameraları tarafından her aşaması saniye saniye kaydedilen hırsızlığın ardından gözlerden kayboldu.

SUÇ LİSTELERİ KABARIK



Hırsızlık olayından bihaber olan mağaza sahibi, sabahın ilk ışıklarıyla beraber kepengini kaldırdığı iş yerinde şok gerçekle karşılaştı. Soyulduğunu anlayan iş yeri sahibi durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kameralarını saniye saniye incelemeye aldı. Hırsızların kullandığı arabanın plakasını tespit eden ekipler, kimliklerini belirledikleri şüphelileri kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerden Mehmet M.'nin(22) 7, Murat Ö.'nün (39) 45, Cem S.'nin(26) 2, Umut G.'nin(37) 27 suç kaydı ve 5 aranmasının olduğu ortaya çıktı.

VURGUN 2.4 MİLYON LİRA



Öte yandan şüphelilerin çalmış olduğu mallar da Hırsızlık Büro ekipleri tarafından el konuldu. Toplam değeri 2.4 milyon lira olduğu kaydedilen mallar sahibine teslim edildi.