‘Sosyal medya’ tuzaklı soygun planına suçüstü





Okan ve Başar, korkutmak amacıyla altın bir çakı gösterdikleri Nilda K.'nın cep telefonunu da alarak anahtarla birlikte parktan ayrıldı. Hemen eve giden Nilda K. yaşananları annesi Simge K.'ya anlattı ve Simge K. hemen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurarak iki kişiden şikayetçi ve davacı oldu. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Sadabat Polis Merkezi Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği polisleri inceleme başlattı ve iki şüphelinin kimlikleri sosyal medya hesaplarından tespit edildi.