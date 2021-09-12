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Giriş Tarihi: 12.9.2021

Statlarda 89 kişiye HES gözaltısı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Statlarda 89 kişiye HES gözaltısı
İstanbul'da oynanan TFF Süper Lig maçlarına başkalarına ait olan ve HES kodu entegrasyonu sorunsuz Passolig kartlarıyla girmeye çalışan 89 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyeti Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü polisleri ayrıca bu kişilere kartlarını verenlere de işlem yaptı. Maçlarla ilgili paylaşım yapan 2 bin kişinin sosyal medya hesapları sanal devriye ekiplerince canlı olarak takip edildiği, geçen yıl seyircisiz maçlar olmasına rağmen 235 kişi hakkında adli işlem yapıldığı belirtildi. Yüzlerce kamera ile BBG evleri gibi gözetlenen statlardaki en küçük hareketlilik takip ediliyor. Geçen hafta bir maçta sahaya çakmak atan taraftar sadece 3 dakika içerisinde gözaltına alındı.
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Statlarda 89 kişiye HES gözaltısı
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