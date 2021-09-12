Statlarda 89 kişiye HES gözaltısı

İstanbul
'da oynanan TFF Süper Lig
maçlarına başkalarına ait olan ve HES
kodu entegrasyonu sorunsuz Passolig
kartlarıyla girmeye çalışan 89 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyeti Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü
polisleri ayrıca bu kişilere kartlarını verenlere de işlem yaptı. Maçlarla ilgili paylaşım yapan 2 bin kişinin sosyal medya hesapları sanal devriye ekiplerince canlı olarak takip edildiği, geçen yıl seyircisiz maçlar olmasına rağmen 235 kişi hakkında adli işlem yapıldığı belirtildi. Yüzlerce kamera ile BBG
evleri gibi gözetlenen statlardaki en küçük hareketlilik takip ediliyor. Geçen hafta bir maçta sahaya çakmak atan taraftar sadece 3 dakika içerisinde gözaltına alındı.