Sular yükselince girdiği nehirde mahsur kaldı

Alınan bilgiye göre, 30 yaşındaki Atilla Öcal balık tutmak için Bahşılı ilçesi yakınlarında Kızılırmak nehrine girdi. Bir süre oltasıyla balık avlayan Öcal, nehirdeki suyun yükseldiğini fark edemedi. Nehirdeki suyun hızla aktığını gören Öcal, tek başına kıyıya ulaşamayacağını anlayınca akıntıya kapılmamak için nehrin içindeki ağaç köklerinin ve kayalıkların üzerine çıkarak 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.





Olay yerine, su altı kurtarma, itfaiye, jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi.





Kısa sürede olay yerine gelerek nehre giren Kırıkkale Belediyesi Su Altı Kurtarma ekipleri nehirde mahsur kalan kişiyi kurtararak kıyıya çıkardı.

Herhangi bir yaralanmanın olmadığı olayda sudan çıkarılan Öcal, 112 Acil Servis ekiplerince tansiyon ve ateş ölümü yapılarak sağlık kontrolünden geçirildi.