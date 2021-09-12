Sümeyra Kavuncu: Ölüler âlemindeyim zannediyordum

HER YIL 150 HASTA İÇİN ECMO CİHAZI GEREKİYOR

Her yıl yaklaşık 150'ye yakın hasta için ECMO cihazı gerekebildiğini belirten Kırali, şunları söyledi: "Fakat Türkiye'deki yıllık ihtiyaç bu rakamların çok daha üzerinde. Çünkü artık ECMO tedavisini başarıyla uygulayabilen merkez sayısı arttı. Normalde bizim hastanemize çok fazla COVID hastası çok gelmiyor. Bu hastalar pandemi hastanelerinde tedavi ediliyor. Oradaki tüm tedavilere rağmen dirençli bir akciğer yetmezliği geliştiğinde o hastaneler bizimle iletişime geçiliyor, hastayı değerlendiriyoruz ve eğer endikasyonu koyarsak gidip hastayı o hastanede ECMO tedavisine alıp kendi hastanemize transfer ediyoruz. Hastalarımızın yaklaşık yüzde 80'i diğer hastanelerden transfer edilenlerden oluşuyor. Bunun için hastanemizde ECMO Timimiz mevcut ve bu timle birlikte, İstanbul içinde hemen hemen her bölgeden hatta il dışından hasta transferi yaptık. Bunun için 12 yataklı bir yoğun bakım bölümümüzü ayırdık ve 12 hastaya birden ECMO takıldığı oldu."