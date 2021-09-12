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Haberler Yaşam Haberleri Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi 12 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 12.9.2021 20:31 Son Güncelleme: 12.9.2021 20:31

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi 12 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi 12 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Süper Loto sonuçları” her hafta 3 gün Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğinde yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaralarla birlikte şans oyunu severlere duyuruluyor. Bugünkü MPİ canlı çekilişi için Milli Piyango Online aracılığıyla dijital formatta kupon dolduranlar ve MPİ bayilerine uğrayarak oyunu oynayanlar 18 Milyon TL’yi aşan büyük ikramiye için şanslı numaralarla bilet sorgulama yapmak isteyerek “12 Eylül MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı?” sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Milli Piyango İdaresi 12 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama ekranı detayları.

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında haftalık düzende 3 gün yapılan MP TV canlı yayınında şanslı numaralarla belirlenen "Süper Loto sonuçları" bugün şans oyunu severler için bir kez daha belirlenerek açıklandı. Bugün MPİ canlı çekiliş için kupon dolduran şans oyunu severler kazandıran numaralarla büyük ikramiye sorgusu yapmak için 12 Eylül MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (12 EYLÜL 2021)

Milli Piyango Online ile 12 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları ve şanslı numaralarla MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 12 Eylül Süper Loto sonuçları

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ


SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi 12 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
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