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Giriş Tarihi: 12.9.2021

Tunca için seferberlik

Tunca için seferberlik

Edirne’de din görevlileri, öğrenci ve gönüllüler kirlilikle gündeme gelen Tunca Nehri’nin çevresini temizledi. En çok çöp toplayan öğrencilere kitap hediye edildi

Edirne'de din görevlileri, öğrenci ve gönüllüler, Tunca Nehri çevresinde biriken çöpleri topladı. Yeşilay ve Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği üyelerinin de katıldığı etkinlikte, nehrin çevresinden toplanan çöpler poşetlenerek bidonların yanına konuldu. Edirne Müftüsü Alettin Bozkurt, en çok çöp toplayan iki çevre gönüllüsüne matara, etkinliğe katılan öğrencilere ise kitap hediye etti. Bozkurt, çevre duyarlılığı için etkinlik düzenlediklerini söyledi. Bu etkinliklerin devam edeceğini dile getiren Bozkurt, "Özellikle salgın hastalık döneminde daha dikkatli olmalıyız. Çevre temizliği ve hijyen kurallarına uymamız gerekiyor" dedi. Öğrencilerden Yavuz Selim Bayrak, "Cam ve plastik atıklar doğaya çok zarar veriyor, lütfen bunları atmayın" diye konuştu. Öğrencilerden Furkan Usta da doğadaki çöpleri görünce çok üzüldüğünü vurgulayarak, "İnsanlar bütün çöplerini nehir kenarına ve doğaya atmış. Arabasının lastiğini çıkarıp doğaya atanlar var. İnsanları doğayı temiz tutmaya davet ediyorum. Aileler piknik yapmaya nasıl çıkıyorlarsa ara ara çöp toplama etkinliği de yapmalı" görüşünü dile getirdi. AA

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Tunca için seferberlik
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