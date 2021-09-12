Üniversite öğrencisi genç kız rezidansta ölü bulundu

İstanbul
'da 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Seda Nur Ş., lüks rezidans dairesinde ölü bulundu. Genç kızın erkek arkadaşı Serdar Y. (32) gözaltına alındı. Olay, Maltepe 30 Ağustos Caddesi
üzerindeki lüks bir rezidans dairesinde perşembe günü meydana geldi. İddialara göre, Serdar Y. (32) kaldığı daireden çıkıp resepsiyondaki çalışanlara geceyi birlikte geçirdiği kız arkadaşı Seda Nur Ş.'yi uyandıramadığını söyledi. Rezidans çalışanları hemen polise haber verdi. İhbar üzerine rezidansa gelen ekipler, Ümraniye
'de mobilyacılık yapan ve 2'si uyuşturucu, 1'i dolandırıcılık olmak üzere üç suç kaydı bulunan Serdar Y.'nin ifadesini aldı. Serdar Y., gece kız arkadaşı Seda Nur Ş. ile birlikte uyuşturucu madde kullandıklarını, uyandığında kız arkadaşının uyanmadığını ve vücudunun morardığını söyledi. Seda Nur Ş.'nin ölümüne metamfetamin isimli uyuşturucu maddenin yol açtığı iddia edildi. Bedeninde herhangi bir darp izi bulunmayan Seda Nur Ş.'nin cesedi İstanbul Adli Tıp Kurumu
'na kaldırılırken Serdar Y. gözaltına alındı.