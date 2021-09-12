‘Yılın çırağı’ Yaprak atölye sahibi olma hayali kuruyor

TRABZON'UN coğrafi işaret tescilli el sanatlarından kazaziyenin genç temsilcisi Yaprak Maral, Ticaret Bakanlığı'nda oluşturulan kurulun yaptığı seçimle 2021'de Türkiye
'de "Yılın Çırağı" seçildi. Ortahisar
Halk Eğitimi Merkezi'nde usta öğretici olan Hülya Sır
'ın yönlendirmesiyle eğitimine devam eden Maral, kendi atölyesine sahip olmanın hayalini kuruyor. Bu ay yapılacak ödül töreninde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini söyleyen Maral "O nedenle çok heyecanlıyım, günleri sayıyorum" dedi.