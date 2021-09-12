Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri ‘Yılın çırağı’ Yaprak atölye sahibi olma hayali kuruyor
Giriş Tarihi: 12.9.2021

‘Yılın çırağı’ Yaprak atölye sahibi olma hayali kuruyor

‘Yılın çırağı’ Yaprak atölye sahibi olma hayali kuruyor
TRABZON'UN coğrafi işaret tescilli el sanatlarından kazaziyenin genç temsilcisi Yaprak Maral, Ticaret Bakanlığı'nda oluşturulan kurulun yaptığı seçimle 2021'de Türkiye'de "Yılın Çırağı" seçildi. Ortahisar Halk Eğitimi Merkezi'nde usta öğretici olan Hülya Sır'ın yönlendirmesiyle eğitimine devam eden Maral, kendi atölyesine sahip olmanın hayalini kuruyor. Bu ay yapılacak ödül töreninde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini söyleyen Maral "O nedenle çok heyecanlıyım, günleri sayıyorum" dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Yılın çırağı’ Yaprak atölye sahibi olma hayali kuruyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA