5 kilo uyuşturucuyla yakalandılar! 8 zehir tacirine suçüstü

İstanbul Polisi, "Torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına Bayrampaşa, Çekmeköy ve Kağıthane İlçeleri'nde peş peşe operasyon düzenledi. 8 uyuşturucu satıcısı yakalanarak gözaltına alındı.

Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda; ağırlığı 1 kilo 328 gram olan toplamda 3 bin 861 uyuşturucu hap, 1 kilo 854 gram toz uyuşturucu madde, 1 kilo 25 gram sentetik uyuşturucu Bonzai, 991.45 gram Marihuana, 4.52 gram Kokain maddesi, 4 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 6 mermi, 3 cep telefonu ve 610 lira nakit para ele geçirildi. Şüpheliler hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı veya Ticareti" suçundan adli işlem yapıldı. Peş peşe düzenlenen operasyonlarda "Marihuana Tülay" kod adlı zehir taciri Tülay T. (50) de yakalandı.