Ankara’daki katliam gibi kazada 5 kişi yaşamını yitirmişti! Yürek burkan detay: Güzel şeyler olacak çünkü...

SON PAYLAŞIM YÜREKLERİ DAĞLADI

Kaza öncesinde Eren Atak, Baran Bilgi ve Buğra Özcan, ile çekildikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından "Güzel şeyler olacak çünkü güzel dualarımız var" diyerek paylaştığı görüldü. Arkadaşı ise paylaşıma "Daha hikayen bitmeden senin hikayen bitti aslan kardeşlerim. Yaktınız bizi mekânınız cennet olsun" diyerek acılarını paylaştı.