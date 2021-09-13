Anketlerden "Erdoğan" çıktı

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı'nın MYK'da alınan karar doğrultusunda şehirlerin mevcut durumunu incelemek, varsa eksiklerini gidermek, talep ve isteklerini almak, belediyelerin hizmet kalitesini daha da arttırmak, vatandaşın da memnuniyet seviyesini en üst noktalara çıkarabilmek için başlattığı "İl Destek Programları" devam ediyor.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, AK Partili Belediye Başkanlarının çok güzel hizmetler yaptığını belirterek, "Ancak istişareye ve Ankara'dan projelerine destek ihtiyacı hissediyorlar. Biz de onları yalnız bırakmayıp bizzat mahallinde çözüm arayışına katkı sunuyoruz. İstişarenin hikmetine inanıyoruz, bugüne kadar da çok faydasını gördük" diye konuştu. Şimdiye kadar 22 şehirde düzenlenen programların tüm şehirlerde yapılması planlanıyor. Özhaseki, AK Parti'nin yaptırdığı anketlerde 'Türkiye'nin problemlerini kim çözer?' sorusuna çok yüksek oranda Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin çıktığını söyledi.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) alınan karar doğrultusunda şehirlerin mevcut durumunu incelemek, varsa eksiklerini gidermek, talep ve isteklerini almak, belediyelerin hizmet kalitesini daha da arttırmak, vatandaşın da memnuniyet seviyesini en üst noktalara çıkarabilmek için başlatılan "İl Destek Programları" sürüyor.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki koordinasyonunda devam eden "İl Destek Programları"; alanında uzman kişilerden oluşan bir ekibin şehre gidip proje, mevzuat ve siyasi açıdan 3 günlük incelemesiyle başlıyor. Ön ekibin gitmesiyle başlayan çalışmada ilk olarak ilgili belediyenin seçim öncesi vaatleri, yapılmakta olan ya da yapılması planlanan projelerin takibi, belediyenin faaliyetlerinin mevzuata uygunluğu ve siyasi açıdan sahada vatandaşla birebir nabız tutularak belediye hizmetlerinden memnuniyeti inceleniyor.

Bu incelemeler sonrasında AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, tutulan raporları değerlendirmek üzere kente geliyor, ilgili Belediye Başkanı ve belediye yönetimiyle bir toplantı gerçekleştiriyor. İstişare ve değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda varsa eksiklerin tamamlanması sağlanıyor, gerekli planlamalar yapılıyor. Ayrıca şehirlerin anketleri masaya yatırılıyor, belediye başkanlarının çalışmaları birebir değerlendiriliyor ve son olarak mercek altına alınan kente bir ufuk çiziliyor.

Şimdiye kadar Adıyaman Ağrı, Aksaray, Balıkesir, Bursa, Çorum, Düzce, Giresun, Isparta, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Kilis, Malatya, Muş, Niğde, Osmaniye, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon, Yalova, Yozgat olmak üzere; 22 şehirde düzenlenen programların tüm şehirlerde yapılması planlanıyor. Düzenledikleri İl Destek Programları hakkında Mehmet Özhaseki SABAH'a, şu bilgileri verdi:

"AK Parti'nin yaptırdığı anketlerde 'Türkiye'nin problemlerini kim çözer?' sorusuna çok yüksek oranda Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti çıkıyor. Pandemiden çıkış döneminde yeniden anket yaptırdık.

Arkadaşlarımızın, belediye başkanlarımızın orada başarılı olup olmadıklarını, vatandaşın yeniden seçim olursa o başkana oy verip vermeyeceğini, belediyesinde hizmetlerin iyi gidip gitmediğini, nelerden şikayetçi olduğunu, şikayetçi olduğu konularda belediyenin tavrının ne olduğunu tek tek soruyoruz"

"PARTİ OYUNU ARTIRINCA MUTLU OLUYORUZ"

Haliyle bundan memnun oluyoruz. Yani seçilmiş yüzde 52 ile yarın bu başkana oy vermişsiniz deyince yüzde 57, 58 gelmiş yüzde 15 kararsız var. Sevinmez misiniz buna? Oyunu artırmış, o partiyi yukarı çekiyor. Böyle olunca bundan mutluluk duyuyoruz.

"Belediyecilik, okulu olan bir iş değil. Şehirlerde valilerimiz vardır, bir eğitim ve disiplinden gelirler ama belediyeciliğin bir okulu yok. Belediye başkanları sağduyulu, iyi niyetli ve gönül insanları olmak zorundadır. İnsanları temsil etmek adına toplum tarafından seçilen insanlardır. Başkanlar da görgüsüyle, iyi niyetiyle gayret içerisinde olur ve hizmet etmek için çabalar. Para ve personel yönetimini bilir ama asıl yönetimi iyi bilen insanları yanında çalıştırarak adeta bir orkestra şefi gibi sorarak, istişareyle güzel işler ortaya çıkarır. Belediye Başkanlarımız çok güzel hizmetler yapıyor. Ancak istişareye ve Ankara'dan projelerine destek ihtiyacı hissediyorlar. Biz de onları yalnız bırakmayıp bizzat mahallinde çözüm arayışına katkı sunuyoruz. İstişarenin hikmetine inanıyoruz, bugüne kadar da çok faydasını gördük. Alanında uzman arkadaşlarımız önceden gelip dışarıdan bir göz olarak şehrin röntgenini çekiyor. Daha sonra biz de belediyelerimizin problemlerini dinleyip çözüm bulmaya, tecrübelerimizden doğan fikirlerimizi paylaşmaya, gerekli durumlarda yol göstermeye gayret ediyoruz. Birbirimizden öğreneceğimiz çok şey var. Güzel niyetlerle, güzel işler yapmaya çalışıyoruz." dedi.