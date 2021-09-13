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Giriş Tarihi: 13.9.2021 11:08

Anne ve oğlu 20 gün arayla koronavirüse yenik düştü

Anne ve oğlu 20 gün arayla koronavirüse yenik düştü

Mersin’in Anamur ilçesinin önde gelen ailelerinden  Nar ailesi, 20 gün arayla iki acıyı birden yaşadı. Nar Oto’nun kurucusu Mehmet Nar’ın eşi Fadime Nar(72) 20 gün önce koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ailenin en küçük oğlu Ahmet Nar(31) da koronavirüse yenik düşerek yaşama veda etti. Anne-oğul yan yana toprağa verildi.

Mersin'in Anamur ilçesinin önde gelen ailelerinden Nar ailesi, 20 gün arayla iki acıyı birden yaşadı. Nar Oto'nun kurucusu Mehmet Nar'ın eşi Fadime Nar(72) 20 gün önce koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ailenin en küçük oğlu Ahmet Nar(31) da koronavirüse yenik düşerek yaşama veda etti. Anne-oğul yan yana toprağa verildi.

Anamur Devlet Hastanesi'nde fenalaşan Ahmet Nar, Alanya Başkent Hastanesi'ne sevk edildi. Yolda fenalaşan Nar'ın duran kalbini tekrar çalıştırmak için yoğun bir mücadele veren sağlık ekiplerinin müdahalesi yetersiz kaldı. Nar'ın ölüm haberi sevenlerini üzdü.

Cenazesi Alanya'dan gelen, Nar'ın cenazesi Bozyazı kelyaka mezarlığına defnedildi.20 gün önce annesi Fadime Nar da virüsü yakalanarak ayni mezarlığa defnedilmişti.

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Anne ve oğlu 20 gün arayla koronavirüse yenik düştü
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