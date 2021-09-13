Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Balıkesir’de duygulandıran anons! Şehit yakınları ve gaziler otobüse binince...
Giriş Tarihi: 13.9.2021 12:47 Son Güncelleme: 13.9.2021 12:52

Balıkesir’de duygulandıran anons! Şehit yakınları ve gaziler otobüse binince...

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Balıkesir’de duygulandıran anons! Şehit yakınları ve gaziler otobüse binince...

Balıkesir'de şehir içi ulaşım otobüslerine binen Şehit yakınları, kartlarını okuttukları anda, "Vatan size minnettar" anonsu ile karşılanıyor. Anonsu duyan Şehit yakınları ve otobüsteki diğer vatandaşların gözleri doluyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş, belediye otobüslerinde; şehit yakınları ve gazilere yönelik sesli anons uygulaması başlatıldı.

Uygulamada şehit yakınları ve gazilerin, belediye otobüslerinde kullandığı BALKART'ı okuttukları anda cihazdan "Vatan size minnettar" şeklinde bir anons duyuluyor. Kartı kullanan Gazi ve Şehit yakınları, duydukları anonsla büyük gurur yaşarken, anonsu duyan diğer yolcular ise duygulanıp gözleri doluyor.

BÜYÜK GURUR

Uygulamaya başlayan anons ile ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Balıkesir Şubesi Başkanı Ali Hulusi Karakuz "Otobüse binip kartı okuttuğumuzda duyduğumuz 'Vatan size minnettar' sözü bizi son derece gururlandırıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'ın bu çalışması bizleri ziyadesiyle memnun etti, kendilerine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Gazi Sinan Atkale ve Gazi İsmail Balaz da anonsun ardından gözyaşlarını tutamadıklarını belirterek Büyükşehir Belediyesine şükran duyduklarını ifade etti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Balıkesir’de duygulandıran anons! Şehit yakınları ve gaziler otobüse binince...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA