Balıkesir’de duygulandıran anons! Şehit yakınları ve gaziler otobüse binince...

BÜYÜK GURUR

Uygulamaya başlayan anons ile ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Balıkesir Şubesi Başkanı Ali Hulusi Karakuz "Otobüse binip kartı okuttuğumuzda duyduğumuz 'Vatan size minnettar' sözü bizi son derece gururlandırıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'ın bu çalışması bizleri ziyadesiyle memnun etti, kendilerine çok teşekkür ediyoruz" dedi.