Balıkesir’de duygulandıran anons! Şehit yakınları ve gaziler otobüse binince...

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş, belediye otobüslerinde; şehit yakınları ve gazilere yönelik sesli anons uygulaması başlatıldı.
Uygulamada şehit yakınları ve gazilerin, belediye otobüslerinde kullandığı BALKART'ı okuttukları anda cihazdan "Vatan size minnettar" şeklinde bir anons duyuluyor. Kartı kullanan Gazi ve Şehit yakınları, duydukları anonsla büyük gurur yaşarken, anonsu duyan diğer yolcular ise duygulanıp gözleri doluyor.
BÜYÜK GURUR
Uygulamaya başlayan anons ile ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Balıkesir Şubesi Başkanı Ali Hulusi Karakuz "Otobüse binip kartı okuttuğumuzda duyduğumuz 'Vatan size minnettar' sözü bizi son derece gururlandırıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'ın bu çalışması bizleri ziyadesiyle memnun etti, kendilerine çok teşekkür ediyoruz" dedi.
Gazi Sinan Atkale ve Gazi İsmail Balaz da anonsun ardından gözyaşlarını tutamadıklarını belirterek Büyükşehir Belediyesine şükran duyduklarını ifade etti.