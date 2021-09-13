Barajda ceset bulundu, 20 aydır kayıp Mücahit’in ailesi kimlik tespitini bekliyor

Kent merkezindeki Çomar Baraj Gölü'ne dün öğle saatlerinde balık tutmak için giden bir grup, erkek cesedini fark etti. Gruptakilerin ihbarı üzerine baraj gölüne jandarma ekipleri sevk edildi. Gölden çıkarılan erkek cesedi, kimliğinin belirlenmesi için Çorum Adli Tıp Morgu'na götürüldü.



Cesedin kentte 29 Aralık 2019'da 'gezmeye gidiyorum' diyerek evden ayrılan ve bir daha haber alınamayan Mücahit Bolat'a ait olduğu ihtimali üzerine, ailesine haber verildi. Mücahit Bolat'ın annesi Sevim ve babası Cahit Bolat, Adli Tıp Kurumu önünde beklemeye başladı. Cesedin kimlik tespiti için çalışma yürütülüyor.