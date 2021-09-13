Baskın yapılan evden 18 kilo 700 gram esrar çıktı

Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından, Düzce merkez Çamköy Mahallesinde, bir evde yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğu, ev sahibinin uyuşturucu ticareti yaptığına dair bilgilere ulaşılması üzerine, harekete geçildi. Cumhuriyet Savcılığından alınan izin ile gerçekleştirilen baskında, Jandarma Narkotik Köpeği ile birlikte yapılan aramada 18 kilo 700 gram esrar ile birlikte 3 kök Kenevir ele geçirildi. Ev sahibi A.C gözaltına alınırken, tamamlanan işlemleri sonrasında adli mercilere sevk edileceği öğrenildi.