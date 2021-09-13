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Giriş Tarihi: 13.9.2021 09:46

Baskın yapılan evden 18 kilo 700 gram esrar çıktı

ABBAS ÇAKAR
Baskın yapılan evden 18 kilo 700 gram esrar çıktı

Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Camköy Mahallesinde bir eve yapılan baskında 18 kilo 700 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili ev sahibi A.C. gözaltına alındı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından, Düzce merkez Çamköy Mahallesinde, bir evde yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğu, ev sahibinin uyuşturucu ticareti yaptığına dair bilgilere ulaşılması üzerine, harekete geçildi. Cumhuriyet Savcılığından alınan izin ile gerçekleştirilen baskında, Jandarma Narkotik Köpeği ile birlikte yapılan aramada 18 kilo 700 gram esrar ile birlikte 3 kök Kenevir ele geçirildi. Ev sahibi A.C gözaltına alınırken, tamamlanan işlemleri sonrasında adli mercilere sevk edileceği öğrenildi.

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Baskın yapılan evden 18 kilo 700 gram esrar çıktı
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