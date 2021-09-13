Binlerce modifiye araç tutkunu buluştu

Mersin Otomobil Sporları Kulübü (MOSK) ile birlikte gerçekleştirilen festivalde, otomobiller teknik donanımları, ses sistemleri, renkleri ve aksesuarlarıyla görücüye çıktı. Mersin ve çevre ilçelerinin yanı sıra festivale, Adana, Konya, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Ankara ve Trabzon'dan binlerce modifiye araç tutkunu katıldı.

Birbirinden farklı marka ve modellerdeki araçların sergilendiği Toroslar Cumhuriyet Meydanı, görsel bir şölene dönüştü. 'Güzellik' , 'Basık Araç' ve 'Desibel' kategorilerinde yarışmaların da yer aldığı festivalde, gençler motor sporlarına olan hasretlerini giderdi.

BAŞKAN YILMAZ, DRİFT YAPTI

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, festival alanında gençler ve hemşehrileri tarafından coşkuyla karşılandı. Güvenlik önlemlerinin alındığı festival alanında modifiyeli araçların şovları büyük ilgi gördü. Başkan Yılmaz, festival alanındaki gösterileri Toroslar Kaymakamı İbrahim Çenet, Toroslar Ülkü Ocakları Başkanı Vurul Koparan ve belediye meclis üyeleriyle birlikte izledi.

Başkan Yılmaz da drift yapan araca binerek heyecanlı anlar yaşadı. Drift gösterisinin ardından Başkan Yılmaz, gençlerin sevgi gösterileri arasında onlarla öz çekim yaptı, sohbet etti.

"MODİFİYE BİR YAŞAM TARZI"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, alandaki tüm gençlere ve hemşehrilerine seslenerek, festivale katılımın yüksek olmasının mutluluk verici olduğunu söyledi. Modifiyenin bir yaşam tarzı olduğuna dikkat çeken Başkan Yılmaz, "Gençlerimize bir nebze olsa da nefes aldırmak ve onları ilgi duydukları alanda bir araya getirmek amacıyla bu etkinliğimizi düzenledik. Gençlerimizin tercihleri doğrultusunda etkinlikler yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Yılmaz, motor sporlarının trafiğe kapalı ve kontrollü alanlarda yapılmasının önemine değinerek, "Biz de gençlerimize bu imkanı sağlıyoruz. Toroslar OtoFest'e ilgi çok büyük. Gençlerimiz çok heyecanlı. Burada modifiyeciler, sesçiler, driftçiler ve klasik araç sahipleri var. Kentimizin yanı sıra Türkiye'nin birçok ilinden gelen katılımcılarla güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Gençlerimizin de böyle hobilerinin olması, bir araya gelmeleri bizim için çok kıymetli. Ortak paydada birleşmek önemli. Biz de gençlerimizi destekliyoruz. Motor sporlarıyla ilgilenenler için güvenli ve kontrollü alanlarda etkinlikler yapmaya devam edeceğiz. Gençlerimizin olduğu her yerde olacağız. Yaptığımız çalışmaların toplumda karşılık bulması memnuniyet verici" diye konuştu.

Başkan Yılmaz, konuşmasının ardından "Güzellik", "Basık Araç" ve "Desibel" kategorilerinde yapılan yarışmada dereceye girenlere kupalarını verdi.

Mersin Otomobil Sporları Kulübü Başkanı Sedat Şahin de Başkan Yılmaz'a motor sporlarına ve festivale sunduğu katkılarından dolayı bir plaket takdim ederek teşekkür etti. Şahin, modifiye araç tutkunlarının emeklerini sergilediği Toroslar OtoFest'in Türkiye'nin birçok yerinden gelen katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördüğünü ve büyük ses getirdiğini söyledi.