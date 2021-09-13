Bir günde 21 bin 352 yeni vaka, 243 vefat

Türkiye
'de dün test yapılan 310 bin 546 kişiden 21 bin 352'sine Kovid-19 tanısı konulurken, 243 kişi de hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı 25 bin 616 olarak açıklandı. Uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşıların sayısı ise 101 milyon 748 bini aştı. Son tabloyu değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
, vakalarak "Bana bir şey olmaz" ihmalininin yol açtığını vurgulayarak, "Vefatların nedeni, ihmallerin yol açtığı yayılım. Tam doz aşımızı zamanında olmalı, tedbirlere düzenli ve birlikte uymalıyız. Risk devam ediyor" ifadesini kullandı.