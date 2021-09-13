Bizans dönemine ait tarihi eser ele geçirildi

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Silifke ilçesi Kızılgeçit Mahallesi'nde bir evde tarihi eserler olduğu yönünde ihbar aldı. Belirlenen eve operasyon düzenleyen ekipler, 1 kişiyi gözaltına alırken, yaptığı aramada Bizans dönemine ait 1 adet bronz zil, 2 yüzük, 4 kemer tokası, 6 sikke ve çeşitli objeler olmak üzere 37 parça tarihi eser ele geçirdi.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen eserler incelenmek üzere Silifke Müze Müdürlüğüne teslim edildi.