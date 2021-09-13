Bosna Hersek’e ‘Selam Olsun’

YUNUS Emre
'nin vefatının 700. yılı dolayısıyla yurt dışındaki merkezlerinde birçok etkinliğe imza atan Yunus Emre Enstitüsü (YEE), bu kapsamda düzenlediği "Selam Olsun" projesinin beşinci durağı Bosna Hersek
'te etkinlikler gerçekleştirdi. Bu kapsamda, Busovaca'da yapımı tamamlanan Altın Oran İlkokulu'nun açılış töreninde katılımcılarla buluşan proje, ilgiyle takip edildi. Açılış törenine, Orta Bosna Kantonu Başbakanı Tahir Lendo
, Busovaca Belediye Başkanı Asım Mektic, Saraybosna YEE Müdürü Mehmet Akif Yaman'ın yanı sıra öğrenci ve veliler katıldı. İki ülke milli marşlarının okunması ile başlayan törende, öğrencilerin sergilediği folklor oyunlarıyla birlikte seslendirdikleri şarkı ve şiirlerle renklenen programda, YEE'nin gerçekleştirdiği etkinlikler büyük ilgi gördü. Bir sonraki durağı Macaristan
olan proje, Romanya
'da düzenlenecek etkinliklerin ardından sona erecek.