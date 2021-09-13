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Giriş Tarihi: 13.9.2021 11:08

Çapa motoruna bacağını kaptırdı

KAMİL CÖMERTLER
Çapa motoruna bacağını kaptırdı

Mersin’in Bozyazı ilçesinde sebze serasında çalışırken ayağını çapa motoruna kaptıran Ahmet Gümüş’ün bacağı dizinden koptu.

Bozyazı'nın Tekeli Mahallesinde tarlasında çalışan 50 yaşındaki Ahmet Gümüş Hayitbükü mevkisinde bulunan sebze serasında çapa motoruyla çalışıyordu. Tarlayı sürdüğü sırada motoru geri vitese attığı anda sol ayağını motora kaptırdı.

Bacağı diz kapağının altından kopan ve kanlar içinde kalan Ahmet Gümüş'ün yardımına ayni sera içinde çalışanlar koştu ve hemen ambulans çağırdılar.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparak Ahmet Gümüş'ü kopan bacağıyla birlikte ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırdı. Gümüş, hastanede tedavi altına alındı.

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Çapa motoruna bacağını kaptırdı
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