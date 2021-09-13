Çapa motoruna bacağını kaptırdı

Bozyazı'nın Tekeli Mahallesinde tarlasında çalışan 50 yaşındaki Ahmet Gümüş Hayitbükü mevkisinde bulunan sebze serasında çapa motoruyla çalışıyordu. Tarlayı sürdüğü sırada motoru geri vitese attığı anda sol ayağını motora kaptırdı.
Bacağı diz kapağının altından kopan ve kanlar içinde kalan Ahmet Gümüş'ün yardımına ayni sera içinde çalışanlar koştu ve hemen ambulans çağırdılar.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparak Ahmet Gümüş'ü kopan bacağıyla birlikte ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırdı. Gümüş, hastanede tedavi altına alındı.