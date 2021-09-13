Change tır operasyonunda uluslararası vurgun detayı

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, borç nedeniyle haciz getirilen, rehin alınma ve yakalama kararı olan tırlar başta olmak üzere çalıntı, hasarlı ve perte çıkan tırların parçaları ile birlikte şase numaralarını değiştirerek milyonlarca liralık vurgun yapan, suç şebekesini deşifre etti. Polis, çeteyi tam 6 ay boyunca teknik ve fiziki takibe aldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı'nın da destek verdiği soruşturmada 6 Temmuz'da operasyon için düğmeye basıldı. Adana merkezli İstanbul, Ankara, Bursa, Konya, Trabzon, Gaziantep, Şanlıurfa, Kütahya, Mardin, Batman ve Osmaniye'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda; aralarında liderler M.Y., S.K. ve H.G.'nin de bulunduğu biri kadın 40 kişi yakalandı.

141 MİYON 586 BİN LİRA

Operasyonda şasi numaraları değiştirilen 164 tır ele geçirilirken, çetenin suçtan elde etmiş olduğu tam 141 milyon 586 bin lira değerindeki 65 araç, 28 ev ve arsaya el konuldu. Yapılan aramalarda basıma hazır 15 şasi numarası, TIR'lardan sökülen 10 araç beyni, 2 beyin okuma cihazıyla birlikte 2 milyon değerinde çek ve senet bulundu. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 40 kişiden 9'u tutuklandı; 27 kişi adli kontrol, 7kişi de savcılıktan serbest kaldı. Yürütülen soruşturmada da çarpıcı detaylara ulaşıldı. 2020 yılı Ekim ayında Adana'da 4 farklı tırı mercek altına alan polis, geçmişe dönük incelemede daha önce perte çıkan söz konusu araçların, bir ayda tamir edilmesi gerekirken, sadece 3 günde trafiğe çıktığını tespit etti. Bu tırların sadece Almanya, İsveç, Gürcistan ve Ukrayna'da üretildiği, Türkiye'de de satışının olmadığı bilgisine de ulaşıldı.

BİN İLA 2 BİN DOLAR KOMİSYON

Soruşturmasını uluslararası düzeye taşıyan polis, bu tırların söz konusu ülkelerde kiralanıp, daha sonra yabancı uyruklu kişiler tarafından, sınır kapısından geçirilerek Türkiye'ye getirildiği, bu şahısların da getirdikleri her bir araç için de bin ile 2 bin dolar arasında komisyon alıp, sonrasında da ülkelerine geri döndükleri öğrenildi. Zanlıların tırların şase numaralarını değiştirip, piyasaya sürerek vurgun yaptığı belirlendi. Zanlıların Türkiye'nin dört bir yanında kaza yapan ve perte çıkan tırları takibe alıp, sahiplerine ulaşarak, "Sigorta şirketiyle uğraşmayın. Onların vereceği parayı verelim, tırı bize satın" teklifinde bulunup satın aldığı öğrenildi. Bu araçlar da Adana, Konya ve Batman kurulan tam donanımlı servislere götürülerek, şasi numaralarının değiştirilip, change yapıldığı bildirildi.

PRES MAKİNESİYLE YOK EDİLDİ

Örgütün, söz konusu serviste de lazer cihazından dönüştürülen, özel bir şasi yazım cihazı geliştirdiği, bu cihaz sayesinde de tırların şasi numaralarının değiştirilip, piyasaya sürüldüğü belirlendi. Tüm bu işlemleri de alanında uzman 2 yazılımcının yaptığı da tespit edildi. Ayrıca örgütün pres makinesi olan hurda şirketleriyle anlaştığı, orijinal şasilerin bu atölyelere gönderilerek yok edildiği bilgisine de ulaşıldı.