Çırağan Caddesi’ndeki asırlık çınarlar ölüme terkedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB) yönetiminin Beşiktaş
'ta bulunan Çırağan Caddesi'ndeki asırlık çınar ağaçlarını yanlış zamanda budadığı iddia edildi. Daha önce 150 yıllık Londra çınarını kökünden kesen İBB, Beşiktaş Çırağan Caddesi'ndeki çınarlara da yanlış budama uyguladı. Uzmanlar budama mevsiminin kasım ve aralık ayları olduğunu, ağaçların 7-10 yıldan önce yeşeremeyeceğini belirtti. Yapılan açıklamada, "Ağaçların budandığı mevsim yanlış, kasım ve aralık aylarında budama yapılır. Bu mevsimde ağaç terleme yapar. Sonbahar sonunda ağaçlar yapraklarını dökünce budanır. Bu şekilde budanan ağaç ya ölür ya da 7-10 sene arasında kendine gelebilir. Ağaçlara patlama yapacak yer bırakılmamış. Bu ağaçları budamak değil öldürmeye teşebbüs. Oraya yol ya da otopark yapılacaksa eğer böyle bir budama yapılır, ağaçları kesemedikleri için öldürmeye çalışmışlar" ifadelerine yer verildi.