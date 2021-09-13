Çorum’da pitbull dehşeti! 8 yaşındaki çocuğu kaykay sürerken yakaladı! Saniye saniye o anlar...

İki kişi de pitbullu alarak sokaktan uzaklaştırdı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olay sonrası bacağından, karnından ve yüzünden ısırılarak yaralanan E.T., Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaykay süren çocuğa pitbull böyle saldırdı | Video