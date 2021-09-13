Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Çorum'da pitbull dehşeti! 8 yaşındaki çocuğu kaykay sürerken yakaladı! Saniye saniye o anlar...
Giriş Tarihi: 13.9.2021 10:38 Son Güncelleme: 13.9.2021 10:42

Çorum'da pitbull dehşeti! 8 yaşındaki çocuğu kaykay sürerken yakaladı! Saniye saniye o anlar...

İHA
Çorum’da pitbull dehşeti! 8 yaşındaki çocuğu kaykay sürerken yakaladı! Saniye saniye o anlar...

Çorum'da 8 yaşındaki çocuğa kaykay sürerken sahipli olduğu öne sürülen bir pitbull saldırdı. Saldırı anı bir cep telefonu tarafından kaydedilirken, yaralı çocuk hastanede tedavi altına alındı. Soruşturma sürüyor...

Çorum'da sokakta kaykay süren 8 yaşındaki bir çocuk, sahipli olduğu öne sürülen bir pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı.

Olay, Çorum'da Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 8 yaşındaki E.T., evinin önünde arkadaşları ile kaykay sürdüğü esnada bir pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Vatandaşların yardımı ile pitbull cinsi köpekten kurtarılan çocuk, koşarak evine gitti.

İki kişi de pitbullu alarak sokaktan uzaklaştırdı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olay sonrası bacağından, karnından ve yüzünden ısırılarak yaralanan E.T., Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaykay süren çocuğa pitbull böyle saldırdı | Video

ARKADAŞINA GÖNDER
Çorum'da pitbull dehşeti! 8 yaşındaki çocuğu kaykay sürerken yakaladı! Saniye saniye o anlar...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA