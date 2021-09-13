Dedikodulara inandı aşı olmadı, koronaya yakalandı

Vatandaşların dedikodularına inanıp aşı olmayan 54 Yaşındaki Seher Öksüzoğlu 22 gün önce korona "Herkes geç kalmadan aşısını olsun. 22 gün önce belirtiler başladı ve hemen hastaneye geldim, testim pozitif çıkınca beni hemen yatırdılar. Nefes alamıyorum. Geç kalmışım kesinlikle. Hiç inanmasınlar, beni çok korkuttular, aşı karşıtı olanlar beni korkuttular. Ben yanıldım. Keşke olsaydım belki en azından hafif atlatırdım. Dedikodulara kimse inanmasın. Kimse inanmasın, aşılarını olsunlar. Çok pişmanım çok. Yaşlı anneme bakıyorum diye gidip aşımı olmadım. Eşim aşısını oldu, o hafif atlattı. Ben çok pişmanım. Torunlarını yavrularını özleyen insan varsa aşılarını olsunlar. Onlardan başka bir şey düşünmedim. Gittim geldim ama 10 gündür oksijen tüpüyle duruyorum. Ben kendi başıma nefes alamıyorum, gücüm kalmadı. Aşı için kimisi hasta ediyor, öldürüyormuş dediler. Gerçekten ölüyordum bu sefer. Ölürsem aşıdan öleyim ne olur. Böyle çeke çeke ölmektense" dedi.



8 gün önce torunu olduğunu sözlerine ekleyen Öksüzoğlu, "Bu acı ile yaşamak çok zor solunum cihazına bağlı yaşıyorum. 8 gün önce ikinci torunum oldu, anca bana fotoğrafını gösterdiler. Çok zor bazı hastalar acı içinde yaşamlarını yitirdiler. Lütfen herkes aşı olsun, dedikodulara sağlık düşmanlarına inanmayın. Bu acıyı çeken bilir" diye konuştu