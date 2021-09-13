Drift gösterisine giderken sulama kanalına uçtular: 2 ölü

Erzincan
'da
15 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti. Kaza, dün saat 06.30 sıralarında Günebakan
köyü çıkışında Ekşisu Mesire Alanı
yolu üzerinde meydana geldi. Ekşisu Mesire Alanı'nda düzenlenecek olan modifiye araçlarla drift gösterisini izlemek için otomobille yola çıkan Nafiz Karadağ
(15) ve Emirhan Demir
'in (16) bulunduğu araç, ehliyetsiz sürücü Karadağ'ın direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki sulama kanalına uçtu. Otomobil kanalın içinde ters döndü. Bir vatandaşın vatandaşın fark etmesi üzerine olay yerine çok sayıda ilgili ekipler sevk edilirken vatandaşlar da sulama kanalına uçan otomobilin içerisinde tamamen suya gömülen gençleri kurtarmak için seferber oldu. Vatandaşlar, jandarma, sağlık ve jandarma ekipleri iki genci kurtarmak için zamanla yarıştı. Ancak tüm çabalara rağmen suya gömülü otomobilin içerisinden iki gencin cansız bedeni çıkarıldı. AA