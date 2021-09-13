Duygu ebenin ağlatan ölümü

Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde ebe olarak çalışan Duygu Ömrüuzun (34), doğumuna 3 hafta kala fenalaşıp Ankara
'da Şehir Hastanesi
'ne gitti. Kovid-19 teşhisi konuldu. Tedaviye alındığı hastanede durumu ağırlaşınca entübe edilen Ömrüuzun'un sezaryenle alınıp hayata tutunan bebeği kuvöze konuldu. İki çocuk annesi Ömrüuzun, yapılan tüm müdahalelere rağmen, önceki akşam hayatını kaybetti. Ömrüuzun, memleketi Eskişehir
'in Günyüzü
ilçesinde toprağa verildi. Gümüşhane İl Sağlık Müdürlüğü
, haberi sosyal medya hesabından duyurarak, "Duygu Ömrüuzun yoğun bakımında vermiş olduğu hayat mücadelesini maalesef kaybetmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine sevenlerine ve sağlık camiamıza başsağlığı ve sabırlar diliyorum" mesajını paylaştı.