Elazığ’da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü

Olay, akşam saatlerinde Palu ilçesine bağlı Yeni Mahalle Mezbahana mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle bir kişi, tabancayla Birkan Ayık'ı (23) göğsünden vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Ayık'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi. Savcının incelemesi sonucu Ayık'ın cesedi, otopsi için Palu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.